VIDEO: Increíble oso de Richarlison, sin portero y con la meta abierta

El delantero del Everton, Richarlison, tuvo una falla increíble en su duelo contra el Tottenham, la cual se volvió viral debido a que era un gol cantado, en una jugada de esas donde parece más fácil anotar que fallar.

Cuando el partido contra los Spurs apenas llevaba 15 minutos, el ariete tuvo la oportunidad de abrir el marcador, tras escapar a toda velocidad de la defensa, entrar al área grande y quitarse con una gambeta al guardameta Hugo Lloris. Cuando ya no había portero y tenía el marco abierto, sucedió lo impensable: echó fuera su disparo.

Al final del encuentro la falla no influyó en el marcador, ya que Dominic Calvert-Lewin le dio el triunfo al Everton por la mínima diferencia tras anotar al minuto 55.

💥 | BULLET HEADER!@CalvertLewin14 up and running for 2020/21 – and so are we! 🔵 pic.twitter.com/nzkDDQ0jLJ

— Everton (@Everton) September 13, 2020