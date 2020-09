Biden dice a Telemundo que le preocupa que Trump hable de “insurrección” si pierde las elecciones

Noticias

Se trata de la primera entrevista con un medio hispano del candidato demócrata a la presidencia

Por Juliana Jiménez J.

En su primera entrevista con un medio hispano desde que se convirtió en el candidato demócrata, Joe Biden dijo este martes que le preocupan los comentarios del presidente, Donald Trump, de que si pierde la elección de noviembre habría una revuelta violenta contra las autoridades.

“Lo que es preocupante es la forma en que habla de ‘insurrección’ y de la gente tomando las armas. ¿Usted alguna vez había escuchado a un presidente democrático de Estados Unidos hablar así?“, le dijo Biden en entrevista con el presentador de Noticias Telemundo José Díaz Balart.

Biden habló sobre el impacto de la crisis del coronavirus en la comunidad latina, sobre la inmigración, la economía, el voto latino de cara a las elecciones presidenciales de noviembre y de lo que podría pasar si él gana la elección, pero Trump decide no aceptar los resultados.

“La gente va a salir a votar, no lo van a poder impedir… Confío plenamente en la capacidad de la gente de escoger al mejor presidente”, le dijo Biden a Díaz Balart.

“Pero, ¿si él no lo acepta y usted gana?”, le preguntó el periodista.

“Yo no creo–si usted ve a los militares de alto nivel de esta Administración, cómo se han desligado de él, no creo que vayamos a tener problemas, no va a haber mucha gente apoyándolo”, respondió Biden.

Para Biden, estas preocupantes declaraciones del presidente se deben a su inseguridad por los bajos índices de aprobación que tiene en las encuestas, a solo 49 días de la votación.

“Si él estuviera tan seguro de que va a ganar, ¿por qué iba a hablar así?”.

Por meses, las encuestas nacionales le han dado la ventaja a Biden sobre el presidente, en algunas de hasta 10 puntos, en particular porque los votantes han dicho que no aprueban el trabajo que ha hecho Trump con la pandemia del coronavirus.

Pero en un sondeo reciente, en el crucial estado de Florida, se ha visto a Trump alcanzar a Biden y empatarlo con los latinos.

Por eso, en la última semana ha habido pánico entre los demócratas: Trump tiene más respaldo de hispanos en este estado que el que tenía en 2016, aun cuando Biden es el candidato que más apoyo en general tiene a nivel estatal.

El aumento en el respaldo a Trump se debe a su popularidad entre cubanoestadounidenses y venezolanos-estadounidenses, según expertos.

“No doy nada por sentado”, dijo Biden, “voy a trabajar muy duro por cada voto“.

Preguntado por cómo haría eso, el candidato respondió que “nos hemos acercado a la comunidad, a figuras importantes de la comunidad, tenemos gente muy importante en nuestra campaña que son latinos y mi Gobierno será igual. Faltan 50 días así que voy a trabajar como loco para llegar a los latinos“.

Sobre los temas que le importan a los latinos, como la inmigración, Biden dijo que congelaría todas las deportaciones en los primeros 100 días de su mandato de llegar a la Casa Blanca.

El récord de deportaciones de la Administración del expresidente Barack Obama, en la que Biden fue vicepresidente, es uno de los puntos débiles de la campaña demócrata.

Diferentes grupos de activistas latinos y proinmigrantes le resienten a Obama, y por consiguiente, a Biden, haber sido la Administración que más personas ha deportado.

Durante la entrevista con Díaz Balart, Biden también contestó preguntas de jóvenes latinos enviadas por vídeo, una de ellas sobre este tema.

“Sr. Biden, usted y Obama son responsables de romper récords en el número de inmigrantes que deportaron. ¿Cómo es que pueden garantizarnos que esto no siga sucediendo en nuestra comunidad?”, le preguntó una joven hispana.

“Nos tomó mucho tiempo hacer las cosas bien, eso es un hecho, número uno”, respondió Biden, como lo ha hecho en ocasiones anteriores. “Número dos: ¿cómo te sientes hoy a comparación con cómo estabas antes, como te sientes hoy con este presidente, con todo lo que él ha hecho? ¿Separando miles – todavía – separando miles de familias, atrapando gente para deportarlas a la salida de las iglesias?”, preguntó el exvicepresidente.

Biden congelaría todas las deportaciones en sus primeros 100 días de mandato si gana las elecciones, dijo, una promesa que ha repetido por lo menos desde marzo de este año, mientras que su Gobierno analizaría y reevaluaría cómo se están llevando a cabo esas deportaciones y cómo podrían mejorar y hacer más eficiente y justo el sistema, ha dicho.

