Fallece a los 98 años la madre de Bill Belichick, entrenador de New England Patriots

Este miércoles, los New England Patriots y Bill Belicick están de luto, pues se ha dado a conocer el lamentable fallecimiento de Jeannette Belichick, madre del entrenador de los patriotas, quien murió de causas naturales este miércoles a los 98 años.

Siempre fue público que Bill Belichick y su madre tenían una relación muy cercana e incluso en un documental de la NFL, la madre del coach dio a conocer que observó cualidades de entrenador en su hijo desde que este tenía solo dos años.

En la conferencia de prensa del miércoles por la mañana, John Harbaugh, coach de los Ravens de Baltimore, dio su pésame a la familia de Belichick.

