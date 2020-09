Hombre de Florida apuñala a una mujer en la zona infantil de una biblioteca

La policía dice que una mujer de 63 años fue apuñalada en el ojo con un par de tijeras. Los hechos ocurrieron el martes por la mañana cuando el acusado se encontraba en la zona infantil de una biblioteca en Daytona Beach (Florida).

Las autoridades confirmaron que la mujer había sido trasladada a un hospital para recibir tratamiento por las lesiones graves en la cara. Según varios medios de la zona, la víctima también sufrió algunas heridas en el brazo.

La policía ya ha arrestado al agresor, Burnian Bedford, de 55 años, un hombre del que se sabe que suele pasar bastante tiempo cerca de la biblioteca.

Según el reporte policial, Bedford ingresó el martes al área donde trabaja la mujer y la saludó antes del ataque. Es por ese detalle que los investigadores creen que el hombre y la mujer se habían visto antes, aunque no lo tienen confirmado.

