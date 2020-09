Polémica: 10% más podrán cobrar restaurantes de Nueva York para compensar pérdidas por coronavirus

Hasta 10% adicional podrán cobrar los restaurantes de Nueva York, aprobó anoche el Concejo Municipal de la ciudad, para ayudarlos a superar las pérdidas y gastos extras causados por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, la medida aparentemente olvidó que los bolsillos de los consumidores también han estado afectados. Para entrar en vigencia, sólo necesita la firma del alcalde Bill de Blasio.

El proyecto de ley fue aprobado casi por unanimidad, pero el concejal (D) Brad Lander fue uno de los dos únicos legisladores que votaron en contra.

“No me siento cómodo agregando un recargo del 10% al único sector de nuestra economía donde a los trabajadores todavía se les paga un salario inferior al mínimo de $10 dólares la hora más propina, sin hacer algo que garantice que aumentemos el salario mínimo o que este recargo se comparta con los trabajadores”, dijo Lander.

Agregó que tampoco quiere agregar una tarifa si existe la posibilidad de que eso signifique que los clientes estarían menos dispuestos a dejar una propina.

Los restaurantes de la ciudad de Nueva York han sido diezmados por la pandemia y su vuelta al negocio ha estado limitada al distanciamiento social en la calle y, desde el 30 de septiembre, en el interior al 25% de capacidad.

Una encuesta reciente de YELP concluyó que más de 2,800 establecimientos han cerrado de forma permanente desde marzo, destacó Fox News.

En un comunicado, New York City Hospitality Alliance se pronunció rotundamente a favor de la nueva legislación.

“Los restaurantes de la ciudad de Nueva York han sido devastados financieramente, y solo empeora las cosas que una regulación de 45 años discrimina solo a la industria de restaurantes al prohibir que estas pequeñas empresas tengan la opción de usar un recargo claramente divulgado si así lo desean.

La aprobación del proyecto de ley de recuperación COVID-19 ayudará a los restaurantes con dificultades a generar ingresos adicionales para ayudar a pagar gastos como el PPE (equipo de protección personal) de sus empleados, la configuración de comidas al aire libre, el alquiler, la mano de obra y otros para darles una oportunidad de sobrevivir”, dijo Andrew Rigie, Director Ejecutivo de NYC Hospitality Alliance, asociación sin fines de lucro fundada en 2012 para representar y brindar servicios a restaurantes y locales de vida nocturna en los cinco condados.

“Con más de 24 mil establecimientos para comer y beber, que emplean a más de un cuarto de millón de personas, nuestra industria es vital para la huella económica y el tejido social de la ciudad de Nueva York”, dice su misión.

