Salvan a adorable perrito de los incendios de California

A pesar de los incendios forestales sin precedentes en la costa oeste, surgen momentos de esperanza para una comunidad devastada por el fuego cuando se encuentran mascotas queridas entre los escombros y las cenizas.

Los bomberos encontraron a un cachorro mientras examinaban los escombros del North Complex Fire, en California, este pasado fin de semana.

La noticia fue compartida por el departamento del Sheriff del condado de Butte en las redes sociales.

UPDATE: our dedicated volunteer members have committed over 1,259 hours in response to the #NorthComplexWestZone fire and will continue to support the operations for weeks to come. Your financial contribution will help us continue to serve Butte County – https://t.co/JTRjiQ8RyT. pic.twitter.com/qePlZc5nJC

— Butte County Sheriff's Search and Rescue (@ButteCoSAR) September 15, 2020