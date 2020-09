VIDEO: Umpire recibe en la cara un violento pelotazo de casi 100 millas por hora

Aunque no lo parezca, el béisbol es una de las disciplinas deportivas que lleva un gran nivel de riesgo, pues solo basta un descuido o un desvío para que la dura pelota te golpee en el cuerpo a una gran velocidad, tal como le ocurrió al umpire de la MLB John Tumpane.

Este miércoles, en el partido entre Toronto Blue Jays y New York Yankees, el pitcher neoyorquino Gerrit Cole realizó un potente lanzamiento de casi 100 millas por hora que no pudo conectar el bateador de Toronto pero tampoco pudo atrapar el catcher Kyle Higashioka y terminó estrellándose de pleno en el rostro del umpire, enviándolo al suelo.

La potencia del lanzamiento tiró la máscara protectora y el casco del umpire, quien terminó sentado en el suelo, visiblemente adolorido.

Scary moment as home plate umpire John Tumpane takes a 99 mph fastball straight to the mask pic.twitter.com/uM5hhp8L9k

— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 17, 2020