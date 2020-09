Acusa a su hijo adolescente de contagiarle el virus por salir con su amigos, ahora el chico siente muy culpable

Noticias

El padre cree que su hijo le contagió por ser imprudente y salir de fiesta, por eso alerta de que hay que ser muy cautelosos

John Place está de regreso en casa después de sobrevivir a la batalla contra el COVID-19 que lo llevó a ingresar en el hospital por 45 días.

El padre, de 43 años, culpa a su hijo Nicholas por contagiarle el virus.

“Sé cómo me contagié. Todos estábamos siendo cuidadosos, pero una persona en mi casa pensó que era más importante salir con algunos amigos”, dijo John a Inside Edition desde su cama de hospital.

Desde el comienzo de la pandemia, la familia Place se mostró cautelosa a la hora de limitar el riesgo de exposición al virus, incluido Nick. Pero en un descuido, Nick asistió a la fiesta de un amigo sin mascarilla. Se enfermó unos días después. El COVID-19 se propagó rápidamente entre su familia, y cinco de los seis miembros más cercanos lo contrajeron.

El Día del Padre, John fue trasladado de urgencia a un hospital donde los médicos le colocaron un respirador. Estuvo en coma inducido durante tres semanas.

“Esto es real”, dijo John en un video que se volvió viral. “Estoy aquí, luchando por mi vida, porque alguien en mi casa no usó mascarilla y decidió salir y divertirse”.

La vergüenza y el arrepentimiento que siente Nicholas, de 21 años, es profundo.

“Este hombre de aquí es literalmente como mi roca”, dijo a Inside Edition. “Este es el hombre que me educó, cuidó de mí, me apoyó y me amó durante mis 21 años de vida”.

John estuvo hospitalizado durante 45 días. Por suerte sobrevivió, pero tuvo que volver a aprender a hacer muchas cosas, desde bañarse hasta volver a caminar.

A pesar de todo, el mensaje que quieren transmitir es una familia que se une en el perdón.

“Somos una familia unida y lo amo mucho”, dijo John. “Solo espero que haya aprendido de esto”.