Cobrará más que Messi o Cristiano: las impresionantes cifras del nuevo contrato de Neymar con Puma

“El Rey ha vuelto” así han decidido nombrar la campaña que le da la bienvenida a Neymar a la empresa Puma quien a partir de ahora será su patrocinador oficial dejando pálidos los contratos más millonarios en la historia de fútbol que obvio pertenecían a Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

La estrella del PSG puso su rúbrica en un compromiso de $27.5 millones de dólares que lo une a la mítica marca alemana que también ha respaldado a astros históricos como Pelé, Maradona o Johan Cruyff y que ahora busca volver al primer plano mundial con la contratación de Ney.

Neymar signs staggering new boot deal moving him ahead of Ronaldo and Messi https://t.co/JLjPz8llm4

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 19, 2020