Gio Reyna, el fenómeno de EE.UU. de 17 años, anota su primer gol en la Bundesliga

Christian Pulisic ya tiene compañía y el fútbol de Estados Unidos se frota las manos con otro fenómeno.

Giovanni Reyna anotó el sábado su primer gol en la Bundesliga al ganar el Borussia Dortmund 3-0 al Borussia M’Gladbach en la apertura del torneo alemán.

GIO REYNA GOAL!!

The 17-year-old American gets his first Bundesliga goal! pic.twitter.com/YpXoiIHX5c

— ESPN (@espn) September 19, 2020