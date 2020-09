Así lucía Carolina Sandoval cuando actuó en una telenovela hace más de 15 años

Entretenimiento

La presentadora también sabe cómo actuar y este video es prueba de ello

Carolina Sandoval no solo sabe hacer polémica frente a la cámara, hubo un tiempo en el que probó suerte en la actuación. En el año 2004 apareció en la telenovela ¡Anita, no te rajes! Y por si no la recuerdas te dejamos el video.

En ese entonces la presentadora tenía 31 años, fue invitada a la producción protagonizada por Ivonne Montero y Jorge Enrique Abello. La Venenosa apareció con un look de villana, muy rebelde y dio muestra de sus habilidades como actriz.

Esta no fue la única ocasión en la que Carolina se atrevió a aparecer en una telenovela, siete años antes, en su natal Venezuela, participó en la producción Amor Mío. Sin embargo el tiempo le mostraría que su lugar era como conductora.

Lo cierto es que con el paso del tiempo Carolina ha tenido un cambio increíble y ha ido descubriendo cómo complacer a los fans que desde siempre la han seguido.

El viento subió la falda blanca de Carolina Sandoval

Carolina Sandoval sorprendió a todos al salir a la calle sin sostén

Los insultos que ha recibido Carolina Sandoval en las redes sociales