Los insultos que ha recibido Carolina Sandoval en las redes sociales

View this post on Instagram

Me puse a revisar el Instagram de mi bello @doctorcampos y resulta que me encontré una súper recomendación casera “mascarilla de papaya y miel 🍯 ”.De hecho vale la pena mencionarles que en Venezuela a la papaya le decimos #lechoza y según está mascarilla que debemos dejar en la cara 20 minutos por lo menos sirve para las manchas entre otras cosas y hoy estamos aprovechando el tiempo en seguir certificando que en las redes si se encuentran cosas útiles , prácticas y económicas que hasta los especialistas recomiendan. Por cierto no encontré un emoji de papaya 😂😂. . . . . #eltrasnochoconcaro #recetasdelaabuela #lareinadelafaja #juernes #fyp