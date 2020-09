Mira la transformación de Carolina Sandoval en fotos

View this post on Instagram

💫Hace unos días tuve una maravillosa charla con @venenosandoval mi compañera de crónicas de moda en las alfombras rojas en los días de #escandalotv junto @charytinoficial. Hoy día todo un fenómeno en las redes sociales, presentadora de @sueltalasopatv de @telemundo amiga virtual de millones de seguidores que la admiran por su estilo único de abordar la vida y decir sin miedo lo que piensa sobre cualquier tema. Quieren ver a Carolina Sandoval revelar algo más que sus voluptuosas curvas? En @ahoramismousa está el video completo de nuestra charla donde se destapa y nos deja ver más allá de su imagen. El link a la entrevista arriba en mis historias.👆🏻💫 . #charlasconkika #estilokika #venenosandoval #ahoramismo .