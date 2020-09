Cuáles son los tratamientos adecuados para el asma infantil

Salud

Para tratar el asma infantil primero se debe tener un diagnóstico comprobado

El asma infantil es difícil de determinar hasta cierto punto, debido a que sus síntomas se pudieran confundir con otras enfermedades como la rinitis o sinusitis. Por eso, el diagnóstico es importante para un tratamiento acertado. Aquí te hablamos más sobre ello.

Diagnóstico del asma infantil

El asma infantil a veces no es fácil de diagnosticar, debido a que los síntomas son similares a otras enfermedades. Por eso, los especialistas no se atreven a dar un diagnóstico apresurado; más bien prefieren esperar y ver la evolución del pequeño para determinar si se trata efectivamente de asma infantil.

Además, se deben realizar un grupo de pruebas para descartar otras enfermedades. Por otro lado, las alergias también pueden causar asma, por eso una prueba de alergias contribuirá también para determinar el tratamiento adecuado.

Tratamiento a corto y largo plazo

Para controlar el asma a largo plazo, muchas veces se recurren a corticoesteroides inhalados. Es posible que este tipo de tratamiento se deba usar por varios días. Los modificadores de leucotrienos contribuyen con la prevención del asma por 24 horas.

De igual manera, los inhaladores de combinación contienen un corticoesteroide inhalado con un antagonista de beta de acción prolongada, según lo indica la Clínica Mayo. Los agentes inmunomoduladores son apropiados para los niños mayores de 12 años.

Por otro lado, para controlar el asma a corto plazo ayudan los llamados “medicamentos de rescate”, que abren las vías respiratorias que se encuentran hinchadas. Estos medicamentos siempre es bueno tenerlos a mano cuando hay niños asmáticos en casa.

Asma por alergia

Por otro lado, si el asma es producida por alguna afección alérgica, los padres deben tener en consideración el tipo de alergia e informar al médico de esta situación. En estos casos, será necesario suministrar algún medicamento que controle la alergia.

Sin embargo, debes tener en cuenta que, ante una situación como esta, no debes usar medicamentos que no conoces o que no están autorizados por tu pediatra. Es necesario realizar una prueba exhaustiva y consultar qué tratamientos son apropiados y cuáles no.

De esta forma, podrás mantener la integridad y la salud de tus hijos. Recuerda que la vigilancia médica es esencial para determinar las diferentes reacciones y evitar complicaciones.

