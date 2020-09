El contrato millonario que aceptó Higuaín en la MLS era para Luis Suárez y era más jugoso, aseguran

Hace unos días Gonzalo Higuaín firmó el contrato más jugoso en la historia de la MLS, pero hoy trascendió que ese lugar en el Inter de Miami originalmente era para Luis Suárez y que incluía una cantidad mayor a la que recibió “El Pipita”.

Según reportó ESPN, el club del cual es copropietario el exfutbolista David Beckham le ofreció al “Pistolero” un contrato por 4 temporadas y $11.7 millones de dólares anuales, es decir, uno 25% más alto que el que firmó el exatacante de la Juventus. Sin embargo, al charrúa no le interesó el trato y el argentino lo aprovechó.

La negativa obedece a que Luis Suárez, de 33 años de edad, considera que aún tiene el nivel suficiente para mantenerse en Europa y buscar revancha en otro club luego de su inminente salida del Barcelona.

Mientras todo parece apuntar a que Suárez se trasladará al Atlético de Madrid, Higuaín salió al quite y aceptó la jugosa oferta del equipo donde militan Blaise Matuidi y el mexicano Rodolfo Pizarro.

