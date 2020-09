Horóscopo de El Niño Prodigio 21 de septiembre de 2020

Astrología

El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los doce signos del Zodiaco

03/21 – 04/19

Será momento para reordenarte un poco y así todo se acomodará. Revisa las prioridades en tu vida y aprende a cuidar tu energía para no agotarte. No acumules tensiones para no llegar a los extremos, sino te estresarás.

04/20 – 05/20

Tendrás que buscar la claridad en donde el panorama esté un poco turbio. Es momento para aclarar las cosas que tengas pendientes con tu ser querido o tu socio. Esto será vital para que todo siga su buen curso y no surjan problemas.

05/21 – 06/20

Estarás atractivo y seductor, y tendrás el poder de convencer con tu palabra y con tu mirada. Ahora tendrás la necesidad de brillar y relacionarte y si estás buscando pareja te será muy fácil encontrarla.

6/21 – 7/20

Será el momento de examinar cómo se han desarrollado los hechos en tu hogar porque vivirás unas tormentas un poco confusas. Espera que las emociones se aquieten, que se tranquilicen un poco y aparecerá la solución que buscas.

07/21 – 08/21

Aléjate de quien te presiona para cerrar tratos poco claros. Pide asesoramiento legal si es necesario. Defiende hasta la última moneda si quieres salir adelante. No firmes nada por ahora, sin antes asesorarte.

08/22 – 09/22

Ahora vas a decretar con afirmaciones positivas y no pensarás en fracasos. Tus pensamientos estarán conectados con el universo y gracias a tu poder de atracción lograrás conseguir muchas de las cosas que anhelas con las fuerzas de tu corazón.

09/23 – 10/22

Si tienes una pareja estable te sentirás más unido que antes y se suavizarán las asperezas que hayan tenido. Si estás solo, el amor aparecerá y dirá presente para ti. No dudes de lo que ya has decidido porque no fallarás.

10/23 – 11/22

Tendrás claridad de lo que quieres y para dónde vas. Además, sentirás el deseo de tomar las riendas de tu vida, sin hacer caso a las opiniones ajenas que a veces te confunden. Es necesario hacer compromisos contigo mismo y trabajar para cumplirlos.

11/23 – 12/20

Tener una mente positiva será tu herramienta para combatir tiempos difíciles que se vienen. No habrá imposibles y debes tener en claro que todos los problemas tienen solución, solo hay que saber buscarla.

12/21 – 01/19

Se te acercará gente de tu entorno un poco oscura. Cuídate de no caer en una trampa que desean tenderte sobre la inversión en un negocio poco claro. Aléjate de los envidiosos, porque solo desean desprestigiarte.

01/20 – 02/18

Ahora se producirán cambios en tu forma de relacionarte emocionalmente con los demás y tomarás con seriedad tus lazos afectivos. También te rodearás de gente con buenas ideas. Será una etapa productiva.

02/19 – 03/20

Por fin saldrás de ese estado de estancamiento en el que te encuentras. Te aconsejo que dejes a un lado la soledad y la nostalgia porque no son buena compañía. Ahora vendrá un cambio en tu vida en el que deberás dejar que tu voz interna te guíe.

Te puede interesar: