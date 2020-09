VIDEO: ¡Llueven golpes! Se arma la batalla campal en el fútbol amateur de Escocia

Deportes

Dos equipos de seguidores de Rangers y Aberdeen protagonizaron una trifulca en el fútbol amateur

El fútbol es uno de los deportes más apasionantes del mundo y en países donde el balompié está tan arraigado, como en el norte de Europa, es muy común que las pasiones en ocasiones lleguen más allá que dar el máximo esfuerzo en un partido.

Tal es el caso de lo ocurrido este fin de semana en el fútbol amateur de Escocia, cuando se enfrentaron los equipos de seguidores del Aberdeen y Rangers. En medio del encuentro, dos jugadores fans de Rangers que no portaban playera se abalanzaron sobre un seguidor de Aberdeen y comenzaron a golpearlo hasta tirarlo al suelo. Desafortunadamente su equipo no se vio muy solidario, pues no acudieron a su rescate y se limitaron a separar fríamente a los agresores.

Taking losing that clean sheet record to a new level pic.twitter.com/PVUyA5v3Fd — BOXER 🍀🇮🇪 (@boxertoye) September 20, 2020

El video se viralizó en redes sociales pero hasta el momento se desconoce el estado de salud del jugador agredido.

