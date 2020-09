7 mejoras en el patio y el jardín que aumentan el valor de reventa de tu casa

Consumer Reports

Si estás pensando en vender tu casa, este puede ser el momento apropiado para hacerlo.

El sitio web de bienes raíces Zillow informa que el ritmo actual de las ventas de viviendas es el más rápido que se ha registrado en más de 2 años. Hay poca oferta y los precios están subiendo. Los agentes inmobiliarios dicen que parte del aumento de la demanda se debe a los ciudadanos cansados de la pandemia que buscan más espacio. Es probable que otro factor sean las tasas de interés históricamente bajas de los créditos hipotecarios.

Pero incluso en este mercado de vendedores, el atractivo del exterior de la propiedad es clave. “Tienes segundos para llamar la atención de un comprador en línea”, dice Susan Williams, agente inmobiliaria de Coldwell Banker que trabaja en áreas que se encuentran fuera de Los Angeles. “Especialmente ahora, un comprador tiene que mirar la foto de una casa y dejarse seducir tanto que quiera ponerse una mascarilla e ir a verla”.

Entonces, ¿qué cambios deberías hacer para convertir tu casa en un inmueble atractivo? Aquí hay 7 cambios que, según los expertos, pueden aumentar en gran medida el valor de reventa de tu casa.

1. Embellece el jardín

No es de extrañar que un césped y plantas bien cuidados se encuentren entre las principales características del exterior que los compradores aprecian, según una investigación de 2018 de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR). Un patio cubierto de maleza le resta valor a toda la propiedad. “Cuando un jardín no está bien cuidado, la gente se pregunta qué otros problemas presenta la casa”, dice Williams.

Según Zillow, incluir la palabra “paisajismo” en una lista de viviendas puede agregar un 2.7% más al precio de venta. Para una casa de $300,000, esto representa una ganancia de $8,100. Por supuesto, el aumento no está garantizado, pero la investigación de Zillow muestra que el paisajismo como característica hace que el precio de venta sea más alto, comenta Amanda Pendleton, experta en tendencias de viviendas de Zillow. “A menudo, esto es parte de un paquete de características que le indican al comprador que una casa de la lista es ‘agradable'”, agrega Pendleton. “Es por eso que estas casas presentan un sobreprecio”.

Si deseas contratar paisajistas para renovar tu propiedad, consulta los precios en el área donde vives. El sitio web de servicios para el hogar Thumbtack dice que el precio de un profesional para cortar, podar, desmalezar, plantar flores o arbustos nuevos y agregar tierra, corteza molida o mantillo es, en promedio, de $1,770 en Tampa, Florida, y $3,100 en Los Angeles.

Pero puedes hacer gran parte del trabajo tú mismo. Algunos consejos de los expertos:

• Para llamar más la atención visual, utiliza mantillo de color marrón oscuro o negro, que contrasta bien con los colores de las flores y los arbustos, dice AnnMarie Janni, fundadora de Element Realty Group en Cary, Carolina del Norte.

• No cortes el césped al ras del suelo en esta época del año para evitar que se seque, y usa una bordeadora o recortadora de hilo para mantener los bordes limpios, dice David Trezza, jefe de pruebas de cortadoras de césped en CR. (Descubre cuáles son las mejores cortadoras de césped y bordeadoras según las pruebas de CR).

• Recorta los setos junto a los cimientos para que no obstruyan las ventanas del primer piso. “A la gente le gusta la luz”, dice Francie Malina, vendedora de bienes raíces con licencia en Compass Real Estate, en Dobbs Ferry, Nueva York.

• Si tu casa se encuentra en un área propensa a la sequía, considera la posibilidad de hacer xeriscape: mezclar plantas suculentas, cactus y otras plantas que no necesiten mucha agua entre piedras, y otras características para minimizar el uso de agua. “En Los Angeles, no está bien visto tener césped, ya que necesitas regarlo todo el tiempo”, dice Williams.

2. Planta un árbol

La presencia de un árbol maduro en una propiedad puede aportar miles de dólares al valor de la vivienda. Incluso un árbol joven, frondoso, en mantillo bien cuidado, o plantas anuales coloridas, pueden agregar atractivo al exterior, dice Rachel Stults, portavoz de Realtor.com. “No cuesta nada plantar unos pocos árboles pequeños”, dice.

3. Embellece la puerta principal

¿Quién iba a decir que el color de la puerta de tu casa podría hacerte ganar miles de dólares? Según Zillow, una puerta de entrada negra puede significar $6,000 adicionales en el precio de venta de una casa en comparación con viviendas similares. Esto sucede particularmente con el negro, el único color que parece tener este efecto mágico.

Pero no importa de qué color sea tu puerta, al menos píntala de nuevo. La pintura semibrillante produce un brillo suave y ligero, y es fácil de limpiar, dice Rico de Paz, experto de pinturas de Consumer Reports. (Para obtener las mejores pinturas para exteriores, consulta las Clasificaciones de pintura para exterior de CR).

Otras formas de hacer que el frente de tu casa sea más atractivo: Lava a presión los pasillos y caminos de entrada, lava las ventanas, coloca una corona de flores en la puerta principal, reemplaza el tapete de la puerta e instala un buzón nuevo o vuelve a pintar el viejo. Coloca plantas altas en macetas de colores en el rellano o porche delantero. Hasta las plantas artificiales sirven. “Los compradores ni siquiera se dan cuenta de que las plantas son artificiales”, dice Malina. “Están allí durante 20 minutos con un niño en cada brazo”.

4. Agrega iluminación exterior

La inclusión de la frase “iluminación exterior” en la descripción de un listado contribuyó a que las casas se vendieran 3.1 días más rápido y por un 1.6% más, en promedio, que las casas listadas sin esas palabras, según Zillow. Para una casa de $300,000, esto representa una ganancia de $4,800.

Agregar iluminación es muy fácil, por ejemplo, tú mismo puedes instalar iluminación solar en los caminos que llevan hacia la casa, o puedes contratar profesionales para que instalen la iluminación. Incluso si se tiene en cuenta el costo adicional, aún puedes obtener una ganancia de tu inversión. Patrick Harders, fundador de Enlightened Lighting, una empresa de instalación y diseño de iluminación exterior en Sterling, Virginia, dice que la iluminación de las áreas básicas de la fachada frontal y del camino de entrada puede costar desde $1,500.

5. Aprovecha al máximo el área al aire libre

La pandemia nos ha demostrado cuán importante es el espacio al aire libre. “Para el distanciamiento social, ese espacio es aún más esencial”, dice Kim Soper, fundadora de Better Homes and Gardens Real Estate Cypress en Lexington, Kentucky. Un estudio de NAR informa que las nuevas plataformas de madera y patios pueden devolver entre un 69% y un 80% de la inversión, y, según Zillow, la palabra “pérgola” (una estructura al aire libre que proporciona sombra) en un listado hace que el precio sea 2% más alto y que la propiedad se venda 9 días más rápido.

Incluso las pequeñas mejoras a las plataformas de madera y patios existentes pueden ayudarte a vender la propiedad. Williams aconseja que recubras o pintes la terraza y laves el patio a presión. Haz reparaciones de seguridad. Reemplaza muebles o cojines que se vean gastados. Compra cojines y macetas coloridas y económicas para iluminar las áreas de estar. Y pon una mesa con cubiertos coloridos. “Muchas veces, cuando estamos preparando el escenario, si colocas una de esas alfombras de colores estridentes, le da mucha calidez al espacio”, dice Janni. En general, se busca crear un ambiente para que los compradores tengan una idea de cómo es vivir allí.

Y por más apegado que estés a tu vieja fuente para pájaros o a tus gnomos de jardín, guárdalos. “Debes lograr que tu jardín luzca impecable, limpio y ordenado, al igual que como lo harías en el interior de tu casa”, dice Stults. Sin embargo, puedes tener estructuras de juegos para niños siempre que estén en buenas condiciones. “En nuestro mercado, generalmente son positivas”, dice Janni. Las familias jóvenes las consideran una ventaja, y los compradores mayores quieren quedárselas porque imaginan que los nietos los visitarán.

6. Consigue un brasero

Las casas que mencionaron la palabra “brasero” en su lista se vendieron por un 2.8% más y 3.8 días más rápido, en promedio, según Zillow. “Los compradores se sienten atraídos por las características de moda y los artículos para mejorar el hogar que se hicieron populares gracias a la televisión”, dice Pendleton. “Los braseros entran en esa categoría”.

Un brasero circular de piedra de 3 a 4 pies de diámetro alimentado con gas natural cuesta alrededor de $1,500, dice Mike Wilson, que construye elementos de materiales duros para jardín en Madison, Wisconsin. Pero tú mismo puedes construir un brasero con un kit para fogata y bloques de pared que puedes comprar en Lowe’s o Home Depot. O compra un brasero portátil; los modelos de 30 pulgadas están disponibles en línea por poco menos de $65. Luego, organiza un cuadro a su alrededor con asientos coloridos al aire libre.

7. Instala rociadores “inteligentes”

Estos sistemas acceden a los datos meteorológicos locales a través de tu conexión wifi y encienden sus aspersores cuando sea necesario para regar tu césped y jardín. La investigación de Zillow descubrió que los listados en el sitio que mencionaban “sistemas de rociadores inteligentes” se vendían 15 días más rápido, en promedio, que aquellos que no incluían esta característica.

Si ya tienes un sistema de rociadores, puedes comprar un nuevo controlador inteligente, que oscila entre $100 y $300, y actualizarlo. (Ver los rociadores inteligentes que mejor funcionaron en nuestras pruebas). Puedes instalarlo tú mismo o contratar a un electricista. Además de aumentar el valor de tu casa, un controlador de rociador inteligente puede ayudarte a ahorrar agua.

La primicia sobre las piscinas

Tradicionalmente, se ha considerado a las piscinas enterradas como un problema para la venta de una casa, porque no todos los compradores quieren lidiar con el mantenimiento o la posible responsabilidad que conllevan. Pero es posible que la pandemia, que ha mantenido a muchas personas en su casa, haya cambiado esa ecuación, dicen los agentes inmobiliarios. “En nuestra área, las piscinas estaban fuera de moda”, dice Malina sobre las comunidades en las que trabaja, al norte de la ciudad de Nueva York. “Ahora, están muy de moda”.

Si tienes una piscina enterrada, límpiala bien antes de poner tu casa en venta y mantenla impecable. Reemplaza los muebles, cojines y sombrillas descoloridas que estén alrededor de la piscina, coloca flotadores divertidos en el agua y agrega una pila de toallas coloridas.

¿No tienes una piscina enterrada? Los agentes inmobiliarios nos dicen que el simple hecho de tener el espacio en el patio para montar una piscina sobre el suelo es atractivo para algunos compradores. Malina dice que uno de sus clientes, que comprará una casa de $2 millones cerca del río Hudson, está planeando construir una plataforma de madera sobre el suelo alrededor de una piscina hecha con un contenedor de transporte de acero reciclado. “Este tipo de piscinas están de moda, ya que la gente ve lo mucho que cuesta construir piscinas enterradas”, explica.

