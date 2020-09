A los jugadores de Chivas no les habría gustado la actitud de Oribe Peralta y Antuna tras el Clásico

Deportes

El plantel se reunió en el vestidor para tratar de cuidar la imagen del club

Las reacciones tras el Clásico Nacional continúan, sobre todo porque a tres días de la derrota de las Chivas por 1-0 a manos del América, Oribe Peralta y Uriel Antuna siguen siendo juzgados por la escena en la que se les ve riendo e intercambiando camisetas con jugadores de las Águilas apenas terminando el partido.

Al respecto habló Isaác Brizuela quien apuntó que entiende la molestia de los aficionados, así como la amistad que hay entre los jugadores involucrados, además de aclarar que él no intercambió su camiseta.

“Es una situación de la que más se ha hablado en este Clásico. Puedo entender al aficionado, el enojo o la frustración que sienten después de un resultado negativo, al igual que nosotros que obviamente nos duele. A lo mejor en esa imagen coincidieron en un equipo anterior, creo que la mayoría son de Santos y entiendo que se conocen de hace años”, contó para WDeportes.

Asimismo, el “Cone” reveló que tras la polémica, los jugadores tuvieron una charla en el vestidor en la que pidieron que se haga consciencia y cuiden la imagen del club, aunque aclaró que no fue un regaño.

“Lo hablamos en el plantel hay que ser muy cuidadosos con cualquier imagen o escena, en el momento que lo hacemos. Es un tema que tratamos de resolverlo, no fue una llamada de atención, es un intercambio de palabras que hicimos todo el grupo con el cuerpo técnico, de ser más conscientes, de saber que había sido una derrota y tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos. Simplemente estar conscientes de lo que se puede y no hacer durante y después de un partido”, indicó.

🚨EN EXCLUSIVA 🚨 🗣 “ No hubo llamada de atención por intercambiar playeras”, Isaac el ‘Conejito’ Brizuela, para los micrófonos 🎙 de @PasionWFM 🔥#LaVozDelFutbol⚽️ pic.twitter.com/eQuUFJQi1q — W Deportes (@deportesWRADIO) September 22, 2020

De acuerdo a ESPN, los elementos del Rebaño reprobaron la actitud de Oribe Peralta, sobre todo sus comentarios en redes sociales justificando la acción y tampoco les agradó el intercambio de camisetas.

“El plantel del Guadalajara no solo no compartió las formas en las que sus compañeros tuvieron una charla entre risas con los elementos del América al término del encuentro, ya que desaprobaron la reacción del ex atacante americanista en redes sociales. De igual manera, no todos los compañeros del plantel aprobaron el que se hayan intercambiado camisetas al término del encuentro ante el odiado rival, debido a que anteriormente era una práctica que no se realizaba en el equipo que dirige Vucetich”, se lee en la nota publicada por ESPN.

En 2014, cuando Néstor de la Torre era director deportivo de Chivas mencionó en una entrevista que había una regla no escrita en el equipo que prohibía el intercambio de camisetas con jugadores del América, aunque al parecer eso quedó en el pasado.