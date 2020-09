Lili Estefan se olvida de las crueles críticas y destapa su figura con un bikini mostaza

Entretenimiento

La conductora de El Gordo y la Flaca se olvidó de las espantosas burlas disfrutando del mar y bronceando sus curvas al sol

Lili Estefan es una de las conductoras de El Gordo y la Flaca que siempre está en la mira de las críticas y burlas de los “haters”, pero aún cuando la semana pasada la llamaron “ridícula” por su forma de vestir. La “Flaca de Univision” se ha repuesto del mal trago y destapa su figura con un bikini mostaza.

¡Qué mejor que olvidar las críticas bajo el sol y disfrutando del mar en un lujoso bote! “No fue fácil sacar esta primera foto con sombrero y el bote a tremenda velocidad“, escribió Lili Estefan junto al conjunto de imágenes que dejó en Instagram.

Más de 23 mil personas le han dado like a su publicación y también recibió halagos de varias celebridades como Migbelis Castellanos quien comentó: “Y en todas las fotos me contagias de alegría”; así como también Karina Banda quien aseguró que Lili se veía “Hermosa”. Por ningún lado apareció algún like o comentario de su eterno “enamorado” Tito El Bambino.