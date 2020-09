Costco deja de vender popular marca de queso por controversia con Black Lives Matter

Costco ha dejado de vender queso con pimento de una marca hecha por una empresa de Carolina del Sur, cuyo fundador dijo que el movimiento Black Lives Matter era una”organización de terror”, según reportó Fox.

Brian Henry, quien además de ser el dueño de la empresa Palmetto Cheese es alcalde de la ciudad de Pawleys Island, dijo que sus productos estaban siendo retirados de la cadena de almacenes como una cuestión de negocios normal.

Palmetto Cheese Original is On Sale from AUG. 17-30 at all Southeast Region @Costco Warehouses for $1.50 OFF!!! The sale is for the Southeast Region only and does not include Palmetto Cheese w/ Jalapenos. SE Region includes: AL, FL, GA, MS, NC, SC, and TN. #CostcoDeals pic.twitter.com/IBlR72cJji

— Palmetto Cheese (@palmettocheese) August 17, 2020