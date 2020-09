Cuál es la burla que le hace la Ram 1500 TRX a la Ford Raptor

View this post on Instagram

Экстремальный пикап Ram 1500 TRX представляет собой фактически единственного конкурента Ford F-150 Raptor. TRX при этом намного мощнее и быстрее, а купить его можно даже в Европе. Его 6,2-литровый «компрессорный» мотор V8 развивает 712 лошадиных сил и оборудован двухпоточной системой забора воздуха: он поступает в 29-литровую камеру через «ноздрю» на капоте и решётку радиатора. @catchmeoffroad обнаружил на крышке этой воздушной камеры под капотом TRX весьма провокационный намёк на конкурента: на ней нарисован тираннозавр, пожирающий велоцираптора. Для тех, кто ещё не понял: TRX наиболее очевидно расшифровывается как Tyrannosaurus rex (или просто T-Rex), а велоцираптора для краткости часто называют просто Raptor. Дерзко! 😈