Fan del Wolverhampton recrea jersey con una blusa de su esposa y el equipo le regala uno nuevo

Alan Cox, un aficionado del Wolverhampton, se convirtió en noticia tras subir a redes sociales una foto que se volvió viral y terminó siendo respondida con algo inesperado por parte de su equipo.

En la imagen, el aficionado recreó la nueva camiseta de visitante de su equipo favorito con ayuda de una blusa de su esposa. Cox se puso un jersey blanco antiguo de los Wolves y encima la blusa, lo que daba una apariencia que emulaba la de la camiseta más reciente de los londinenses.

Lo que comenzó como una broma del seguidor, terminó con el regalo del jersey oficial de la temporada 2020-21 por parte del equipo que lo premiaron por su creatividad y fidelidad.

Wolves have sent this fan a new away shirt after his homemade version went viral 😂👏

(via AlanCox/Facebook) pic.twitter.com/GcNBHHNbSl

— ESPN FC (@ESPNFC) September 22, 2020