“Tener citas con otras personas fortaleció nuestra relación de pareja”

¿Es posible que salir con alguien más solucione los problemas de pareja? Poppy y Elliot nos cuentan su experiencia

¿Cómo te sentirías si tu pareja acudiera a una cita con alguien más? Y no solo eso, ¿cómo te sentaría que además tuvieses que presenciarlo?

Podría sonar a la peor de las pesadillas, pero un programa de la BBC llamado Just One Night (“Solo una noche”) hizo que seis parejas pasaran por ello.

Cada par tenía una razón distinta para poner a prueba su compromiso.

Para algunos era su primera relación y querían asegurarse que era la correcta. Otros querían medir su compatibilidad o decidir si estaban listos para dar un paso más, como, por ejemplo, mudarse juntos.

Pero para Poppy y Elliot, se trataba de un problema de confianza.

Una mala experiencia en una relación pasada de Poppy le estaba produciendo ansiedad y afectaba su romance con Elliot, de quien temía estarse alejando.

¿Organizar una cita con otra persona tuvo algún efecto? Unos meses después del programa nos encontramos con ellos para averiguarlo.

Esto fue lo que nos contó Poppy tras su experiencia.

Inseguridades del pasado

“Creo que arrastraba problemas de mi anterior relación.

No me gusta clasificarme como insegura, pero al empezar una nueva relación todos esos pensamientos volvieron. Si algo similar me pasaba con Elliot, eso nos haría retroceder 10 pasos.

BBC Las inseguridades del pasado de Poppy estaban mermando su reciente relación con Elliot.

Elliot no es celoso y es muy relajado, pero a mí se me hacía difícil comportarme de la misma forma.

Sé que es muy amistoso y fiestero. Cuando salía sin mí, apenas podía dormir esas noches.

Después del programa, me di cuenta que debía relajarme y confiar más en él.

Al ver a mi pareja con otra persona, todo cobró perspectiva. Me di cuenta de que era algo que no quería (verle con alguien más) y que si le alejaba más de mí era algo que podía pasar.

Presenciar la cita fue horrible, algo que nunca querrías. Verlo en persona revolvió mis emociones. Llegué a pensar qué pasaría si decidía irse con ella.

Definitivamente nos fortaleció. Me quedó claro que todo iba bien y que no quería perderle. No quiero volver a pasar por esa situación.

Tengo que confiar más en él y lo que tenga que pasar, pasará. Cuanto más me estrese más nos separaremos.

En ese sentido, aprendí un montón sobre mí y me ayudó con mi autoestima..

Sobre mi cita, estuve muy inquieta durante todo el tiempo, pero estoy agradecida de que fuese alguien abierto y amable, muy dispuesto a entenderme a mí a mi relación.

Todavía mantenemos el contacto con él y la chica con la que Elliot se vio. Tenemos pendiente reunirnos otra vez.

BBC Poppy sintió que su cita fue muy comprensivo con ella y su pareja.

Antes del programa, pensé que sería divertido. Y tan pronto llegamos todo se volvió real con el equipo de producción. Volvería a trabajar con la TV, ¡pero en nada que tenga que ver con nuestra relación!

Solo llevábamos dos meses juntos cuando el programa nos propuso el experimento, así que nos preguntamos por qué no intentarlo y ver qué sucedía.

Cinco meses después, aquí seguimos”.

¿Cómo lo vivió Elliot?

“Cuando vi a Poppy con su cita fue un poco loco.

Yo estaba concentrado con mi acompañante, pero cuando vi pasar al suyo, con el pelo largo y un aspecto tan diferente al mío, pensé que la cosa se iba a poner interesante.

Ella estaba en una cita con otro chico y yo con otra mujer. Fue un poco extraño.

BBC Tanto Poppy como Elliot terminaron llevándose muy bien con sus citas.

Tras la cita, de vuelta en la habitación del hotel, tuve un sentimiento muy raro, como de incertidumbre.

No teníamos permitido usar el teléfono y no dejaba de darle vueltas a la cabeza.

Era un programa de televisión, pero parecía todo muy real. Por un momento me olvidé de que estaba en la TV.

Hemos convivido por cuatro meses durante el confinamiento. Hicimos muchas cosas y nos dimos cuenta de qué era lo que queríamos.

Queremos viajar y ambos somos muy creativos. Quiero viajar y filmar el mundo. Poppy es muy buena dibujante y queremos apoyarnos en avanzar en esas dos áreas.

Me di cuenta de lo cómodo que me siento con Poppy. Algunas personas te provocan ansiedad, como en la cita, pero pronto me di cuenta de que Poppy no me hace sentir así.

Ella me hace sentir bien”.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.