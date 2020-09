Agenda digital: eventos para divertirse el fin de semana

Los museos, parques y centros culturales siguen ofreciendo sus mejores eventos online

Festival de cine latino

El NewFilmmakers Los Angeles Film Festival presenta el evento Film Festival InFocus: Latinx and Hispanic Cinema, que tendrá lugar de forma virtual este viernes y sábado. Consistirá en dos programas de cortos y la presentación del documental “Fandango at the Wall”, de Varda Bar-Kar, producido por Quincy Jones y Carlos Santana y recientemente vendido a HBO.

El evento, que copatrocinan NewFilmmakers Los Angeles y la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, también incluye paneles con gente de la industria del cine y sesiones de preguntas y respuestas con los realizadores. Se presentarán trabajos locales e internacionales de cineastas que comienzan su carrera con historias de este país, de México, Brasil, Perú, España, Chile y la República Dominicana. Habrá tres estrenos mundiales: “After Life Vacation”, de Alberto Belli; “Lift Off”, de Alyssa Toledo, y “Chronology”, de Kate Romero.

“Fandango at the Wall” sigue al maestro Arturo O’Farrill, fundador de la Afro Latin Jazz Orchestra, a Veracruz, México, donde se reúne con expertos del jarocho, música folclórica con 300 años de antigüedad, para posteriormente acompañarlos a un festival musical que se lleva a cabo simultáneamente en la frontera de Estados Unidos con México. Se verá el sábado a las 3:15 pm, hora del Pacífico. A las 5 pm, se realizará una sesión de preguntas y respuestas en vivo con la realizadora. Boletos $10. Para saber los detalles del resto del programa ir a seedandspark.com/festivals/nfmla-sep-2020.

Música del mundo

El programa Skirball States de este centro cultural presenta una serie de conciertos con artistas de diferentes partes del mundo. En esta ocasión será el turno del Aditya Prakash Ensemble, un grupo local que combina los ritmos y cantos clásicos de la India con influencias del jazz y del hip hop.

Aditya Prakash, líder del ensamble, estará a cargo de interpretar Carnatic –música comúnmente asociada con el sur de la India–, y también cantará con su conocida profunda y emotiva voz. Los acompañará en el violín Rini, quien incluye una mezcla de electrónica y rock pesado en su estilo. Ambos artistas trascienden los géneros para crear música totalmente propia. Sábado 8 pm, hora del Pacífico, en el canal de Youtube del Skirball Cultural Center. Gratis. Informes en skirball.org.

Lectura de obra teatral “Just Like Us” es una obra teatral de Karen Zacarías que se basa en el best-seller de Helen Thorpe del mismo nombre. Sigue a cuatro adolescentes latinas, dos de las cuales son indocumentadas. Su cercana amistad comienza a deshacerse cuando el estado migratorio dicta las oportunidades de las niñas, o la falta de ellas. Se realizará una lectura de esta pieza, anunciada por el Latino Theater Company para 2021, a partir del viernes y hasta el 4 de octubre. 7 pm y 10 pm, hora del Pacífico. Estará precedida por una conversación en vivo y en línea con los artistas hoy, también a las 7pm y a las 10 pm, hora del Pacífico. Tanto la lectura como la conversación se transmitirán cada una durante diez días. Con la actuación de Richard Azurdia, Natalie Camunas, Michelle Castillo, Alicia Coca, Peter Mendoza, Elyse Mirto, Lys Pérez, Geoffrey Rivas, Lucy Rodríguez y Kenia Romero. Presenta el Latino Theater Company. Gratis. Se transmitirá a través de thelatc.org. Mes de la Herencia Hispana en el acuario Para celebrar a la cultura latinoamericana, el Aquarium of the Pacific realizará su edición décimo novena del Festival Cultural Baja Splash, que además de que será virtual no tendrá costo alguno. Este evento, que celebra el Mes de la Herencia Hispana, ofrece la oportunidad de ver a los animales de ese lugar –como pingüinos, aves, ranas, serpientes y tortugas– y de aprender acerca del océano.

La homenajeada del festival de este año será Cindy Montañez, directora general de TreePeople, una organización que lucha por la preservación de las áreas verdes de la Tierra. El público está invitado a ver la ceremonia de premiación en línea en la que el Acuario presentará el Heritage Award a Montañez por su dedicación a la justicia ambiental. La ceremonia tendrá lugar el viernes de 9 am a 11:30 am, hora del Pacífico. El Festival Cultural Baja Splash virtual se efectuará el sábado de 10 am a 3:30 pm, hora del Pacífico. Habrá presentaciones de bailes folclóricos, un programa de música y conversaciones en inglés y en español con cuidadores de los animales del Acuario. Más detalles en aquariumofpacific.org.

Festival de Halloween en Knott’s

Aunque las atracciones de Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) continúan sin funcionar debido a la pandemia, este parque temático se las ha ingeniado para que los visitantes entren a este lugar y disfruten de fiestas de comida de temporada. Luego del éxito de Taste of Calico y Taste of Knott’s, ahora Knott’s se prepara para ser el anfitrión por una corta temporada del Taste of Fall-O-Ween.

Se trata de un festival familiar de comida y de venta de artículos relacionados con Halloween para celebrar precisamente esta fecha, así como los sabores del otoño. Tendrá lugar de viernes a domingo a partir de mañana, cuando se dará vida a este lugar con decoraciones de la temporada en todos los rincones. Los asistentes se pueden disfrazar, aunque es necesario usar mascarillas de protección, independiente de que se use disfraz con máscara. Además con la tarjeta de entrada de niño, los menores pueden visitar el Camp Snoopy Trick-or-Treat Trail, que estará transformado para esta ocasión. Habrá varias estaciones con decoraciones horripilantes. El festival termina el 1 de noviembre. Las tarjetas para entrar se deben comprar en línea por adelantado. Viernes y sábados de 12 a 9 pm, y domingo de 12 a 8 pm. Con la tarjeta de adulto se pueden probar cinco entradas, con la de niño tres, entre ellas comidas, bebidas y postres. Para mayores de 12 años cuesta $35; para menores de 12 cuesta $20. Más informes en knotts.com.