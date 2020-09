Calderón asegura que nunca dijo que guerra contra el narco no puede ganarse

Calderón inició la cuestionada guerra contra el narcotráfico que ha costado la vida de miles de mexicanos

Felipe Calderón, expresidente de México, aclaró que nunca dijo, ni ha sostenido que la “guerra contra el narcotráfico era imposible de ganar”. Lo anterior, tras una publicación de Vice News, donde se aseguraba que Calderón había hecho tal afirmación al entonces viceprimer ministro británico, Nick Clegg, al parecer una visita de este a Ciudad de México en marzo de 2011.

“Simplemente, ni siquiera estoy de acuerdo en los términos y conceptos detrás de semejante afirmación. Dicho esto, siempre he hecho referencia a una estrategia de seguridad integral con tres elementos: la decisión de enfrentar a las organizaciones delincuenciales, la construcción de instituciones de seguridad y justicia confiables y eficaces, además de la reconstrucción del tejido social”, precisó Calderón en una carta.

“Si bien me he pronunciado por contemplar alternativas al enfoque punitivo, no he propuesto abiertamente la legalización porque no estoy seguro de ello. Es necesario actuar con responsabilidad, por lo que, antes, deben realizarse estudios acerca de sus consecuencias, sociales y económicas, algunas de las cuales pueden resultar funestas para las sociedades”.

Recordemos que en el sexenio de Felipe Calderón se puso en marcha una estrategia contra el crimen organizado, en la que se incluyó al Ejército, conocida como “guerra contra el narcotráfico“, y que ha sido criticada por el número de muertos y desaparecidos que causó.

La aclaración de Calderón, quien gobernó México de 2006 a 2012, se da luego de que supuestamente Nick Clegg, revelara fragmentos de su charla con el exmandatario y acusó cómo éste aceptó que la guerra nunca se ganaría a menos que se avance hacia una regulación de las drogas en el mundo.

