‘Chicharito’ es basura: fans del Galaxy pierden la paciencia

La paciencia de los aficionados del LA Galaxy comienza a terminarse ante los pobres resultados de Javier ‘Chicharito’ Hernández a quien llaman “inflado”, “mentira” y “basura”.

El mexicano que llegó como el relevó de Zlatan Ibrahimovic, quien dejó al equipo angelino para jugar en el Milan, aseguran que ‘Chicharito’ está muy lejos de lo que brindó el sueco al LA Galaxy.

Chicharito is 🗑 we bought him to compete with Vela and the LA market to make money, sell tickets, and jerseys….Zlatan has scored more goals in Serie A in the last season and a half as an almost 40 year old then Javier has in the last 4 seasons of his career. Wake up.

— Terence (@Terencethetiger) September 24, 2020