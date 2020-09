Talina Fernández agradece a Ana Bárbara en vivo y revela la razón por la que la quiere tanto

"No tengo tu sangre, amo a los de tu sangre, pero no tengo tu sangre", le respondió la cantante

El amor que Ana Bárbara tiene por sus hijos es inmenso. Como la excelente madre que es siempre se ha dedicado en cuerpo y alma a protegerlos, cuidarlos y amarlos incondicionalmente. Pero el amor que ella tiene para dar es enorme y dentro de los afortunados que lo reciben están los hijos de Mariana Levy con quienes empezó a convivir luego de su relación con José María Fernández.

Este acercamiento ha ocasionado que la relación entre Ana Bárbara y Talina Fernández, la abuela materna de los niños, se vea fortalecida, a tal grado de comunicarse por videollamada para platicar amenamente.

Fue en un programa al que Talina asistió en donde después de contar algunas historias y vivencias, el programa le dió una gran sorpresa al contactarla por un enlace en vivo con la cantante.

“¡Ay adorada, Peque, te amo, te quiero mi Peque!”, la saludó emotivamente y llena de felicidad.

“Qué gusto de verdad, estar en este vivo, me estoy muriendo de la risa con tus historias porque tantito sí me parezco a ti, y eso que no tengo tu sangre, amo a los de tu sangre, pero no tengo tu sangre, de verdad, más parecidas imposible, qué gusto verte preciosa”, Ana contestó efusivamente al saludo.

Así continuaron un tiempo más entre risas y anécdotas, haciéndose cumplidos y sincerando sus sentimientos, la intérprete no pudo resistir a expresarle su admiración a la Dama del buen decir.

“Una mujer como ella, muy poco existen, culta, inteligente, sensible, de verdad que es muy bonito que hayan tenido esta maravillosa idea porque estas mujeres son personajes y son únicas, es un honor que me inviten a mandarle un beso con todo mi amor”, agradeció al programa por la invitación.

Talina no perdió la oportunidad de agradecerle en público a Ana Bárbara por el gran amor que tiene hacia sus nietos y contó cómo es que estos también sienten un cariño tan especial por la cantante.