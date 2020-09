Padres demandan al Distrito Escolar de Los Ángeles por desigualdad en la educación a distancia

Decenas de padres de varias ciudades a lo largo del condado de Los Ángeles se han unido para demandar al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) porque consideran que no consideraron las desigualdades económicas en la educación a distancia.

La querella que fue presentada el pasado jueves, asegura que los estudiantes latinos y los afroamericanos de bajos recursos, así como aquellos que no hablan inglés nativo y los que tienen dificultades de aprendizaje, se han visto afectados por el modelo educativo a distancia.

Además, los demandantes aseguran que la reducción de horas académicas de 8 a 6 horas diarias, les da a los niños menos acceso a maestros y aprendizajes en vivo.

Nine parents are filing a class action lawsuit against LAUSD, arguing the district's online offerings fall short of requirements and violate their children's right to an education.https://t.co/U39vpHPTeb

