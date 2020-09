VIDEO: Sicarios del Cártel de los Arellano Félix se graban disparando en Tijuana

Narcotraficantes del Cártel de los Arellano Félix (CAF) o Cártel de Tijuana (CDT) se grabaron disparando mientras avanzaban dentro de un automóvil en la ciudad de Tijuana en el estado de Baja California, en México.

En las escenas compartidas en redes sociales, se ve a los presuntos delincuentes prepararse para sacar el arma de alto poder por una de las ventanas del vehículo, para luego disparar.

Cartel Arellano-Félix record themselves carrying out a drive-by shooting in Tijuana pic.twitter.com/PKbcfZss6l

— El Sobrino Jr 🔞 (@ElSobrinoJr) September 23, 2020