Apareció el ChiVAR: Chivas le ganó a Mazatlán con polémica arbitral

El Guadalajara logró vencer 2-1 al nuevo equipo de la Liga MX

Sin un futbol espectacular, y otra vez envueltos en la polémica del VAR, las Chivas de Guadalajara volvieron al camino del triunfo y derrotaron 2-1 a Mazatlán en el estadio Akron, para llegar a 18 unidades y alcanzar el sexto lugar de la clasificación general, de manera momentánea.

El cuadro rojiblanco salió desconcentrado al terreno de juego y recibieron el primer gol del conjunto mazatleco antes de los 5 minutos de acción, en una jugada en la que no hubo coordinación defensiva, y en la que Nicolás Díaz definió con el arco desprotegido.

¡NICO DÍAZ SORPRENDE A CHIVAS! Pese a la gran atajada de @RaulGudino1 , el chileno apareció solo para empujar el balón Chivas 0-1 Mazatlán#ChivasEnTelemundo #VolverteAVer ❤️ pic.twitter.com/alN8NYwwEh — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 26, 2020

A pesar de verse en desventaja, el chiverío comenzó a carburar y poco a poco generaron peligro en el arco rival, especialmente en jugadas de táctica fija, y fue así como llegó el gol del empate de Jesús Molina, quien remató con la cabeza un centro de Alexis Vega, que sumó su cuarta asistencia en el torneo.

¡APARECIÓ EL CAPITÁN DE CHIVAS! @j_molina5 se tiende de palomita y empata el marcador para el rebaño Chivas 1-1 Mazatán #ChivasEnTelemundo #VolverteAVer ❤️ pic.twitter.com/HRIqIKIy7O — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 26, 2020

Minutos después, Uriel Antuna remató desde fuera del área y el balón se impactó en la mano de Mario Osuna, y aunque el silbante no había señalado la pena máxima, revisó con el videoarbitraje y cambió su decisión para determinar penalti; además de expulsar al futbolista de Mazatlán por doble tarjeta amarilla.

¡PENAL PARA CHIVAS Y EXPULSIÓN PARA ALDO ROCHA! El capitán de @MazatlanFC se va expulsado por doble amarilla y hay penal para el rebaño#ChivasEnTelemundo #VolverteAVer pic.twitter.com/D1TlECEdAy — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 26, 2020

Fue José Juan Macías quien volvió a recibir la confianza, y luego de dos penales fallados en el torneo, se sacudió la presión y ejecutó con un potente disparo raso y cruzado para darle la vuelta al marcador antes del medio tiempo.

¡MACÍAS LE DA LA VUELTA AL MARCADOR! @JJMacias9 convierte el penal y llega a cuatro goles en el #Guardianes2020 Chivas 2-1 Mazatán#ChivasEnTelemundo #VolverteAVer pic.twitter.com/ZbZDgP8ZNR — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 26, 2020

Ya en el complemento, Chivas dominó, pero Víctor Manuel Vucetich no se atrevió a ir por más goles, pues decidió mantener su esquema táctico, y sacó del terreno de juego a Alexis Vega, quien otra vez fue el mejor jugador del Rebaño. Macías tuvo dos oportunidades claras que no pudo concretar; e incluso, el árbitro decidió no marcar una clara falta sobre Hiram Mier dentro del área, a pesar de que revisó la jugada en el VAR.

Chequen el 'penal' clarísimo que que Gonzalo Jara le cometió a Hiram Mier, sin embargo, el árbitro dijo que no era a pesar de haber consultado el VAR ¿No que las Chivas 'siempre' son ayudadas por el arbitraje? 😐#Chivas #VAR #Penal #ElVAR pic.twitter.com/ETCbe3JQyi — Fanbolero (@fanbolero) September 27, 2020

El Rebaño sumó tres puntos, pero dejan muchas dudas, especialmente generadas desde el banquillo, pues Vucetich no está intentando finiquitar los partidos, incluso cuando tiene superioridad numérica. La próxima semana, visitarán a Tijuana en el cierre de la jornada 13 del Guardianes 2020.