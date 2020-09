El “milagro” del actor Andrés Pérez-Molina: vuelve a caminar tras sufrir una grave lesión en la columna que lo dejó paralítico

El actor Andrés Pérez-Molina ha sido dado de alta tras una larga y dura recuperación de una lesión en la columna. El actor salió el sábado del Broward Health North y estaba casi paralizado por la herida.

El actor ha acutado en varias series de televisión y películas, una de las más populares fue The Dark Knight Rises.

Actor Andres Perez-Molina able to walk again after suffering horrible spine injury https://t.co/ZqebMjTh10 pic.twitter.com/z6gCLTfv2Q

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 27, 2020