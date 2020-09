Horóscopo de El Niño Prodigio 27 de septiembre de 2020

El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los doce signos del Zodiaco

03/21 – 04/19

Libérate de esas cargas que has llevado contigo durante tanto tiempo y de viejas responsabilidades a las que en el fondo ya no estás obligado. Concéntrate más en el presente, que ello renovará tu buena energía.

04/20 – 05/20

Muéstrate paciente con los deseos de tu pareja en este tiempo porque se encuentra atravesando un momento complicado. Trata de escuchar y contener a tu amorcito. El otro también necesita saber que estás a su lado.

05/21 – 06/20

Tu plano profesional se encuentra algo paralizado, pero no te preocupes, ya retomarás el ritmo. Es posible que pases una temporada con poca actividad, pero conseguirás salir adelante gracias a tu ingenio.

6/21 – 7/20

Los astros te favorecen en todos los planos de tu vida. Todo lo que tocas se convierte en oro y los problemas parecen desvanecerse en el aire. Los demás ven tu luz y el brillo que irradias. ¡Bravo por ti!

07/21 – 08/21

Todo parece funcionar de una manera muy armónica y sin problemas para ti. Las dificultades y conflictos se resolverán casi por sí mismas, tan pronto como las afrontes. Ten el valor y la valentía de poder hacerlo.

08/22 – 09/22

Se aproxima la gran oportunidad de concretar un proyecto tan esperado que tienes en mente. Aprovecha la ocasión y cúmplelo, lo cual cambiará tu vida para mejor y por mucho tiempo. Las estrellas te acompañan.

09/23 – 10/22

No te hagas cargo de todo en este momento, pero es importante que termines lo que has iniciado en tu vida cotidiana y que no te deja dormir en paz. Ten en cuenta que necesitas relajarte un poco, sino tu salud se verá perjudicada.

10/23 – 11/22

Sé agradecido con tus amigos y devuelve la ayuda que recibes. Tienes que reconocer lo que ellos valen como personas. Así crearás un clima de apoyo mutuo, sin peleas ni conflictos que beneficiará a todo el grupo.

11/23 – 12/20

Aprovecha que estás libre de preocupaciones y dedícate a tus familiares. Tu hogar necesita recuperar esa armonía que lo caracteriza. Verás de qué modo crece el vínculo con ellos. Son quienes más se ocupan de ti.

12/21 – 01/19

Termina ya con este asunto. Anímate a vivir un gran amor, con mucha pasión e ilusión. Tienes que sincerarte y mostrar tus sentimientos a esa persona que dejó de ser solo una amistad para ti. Atrévete, todo saldrá genial.

01/20 – 02/18

Maneja tus proyectos laborales de manera que todo sea favorable, tanto para ti como para aquello que tus aspiraciones persiguen. Si realizas todo con responsabilidad y conducta, lo financiero crecerá inesperadamente.

02/19 – 03/20

Con claridad en tus buenas ideas puedes ahora ocuparte de tus asuntos. Si te aseguras el éxito no te desviarás del camino en el futuro. Pon siempre una actitud mental en positivo y verás que todo te resultará más fácil.

