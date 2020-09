Los 8 grupos de personas que deben contactar al IRS para ayuda económica

La Oficina de Recaudación de Impuestos (IRS) lanzó una campaña para sus socios estatales y agencias de gobiernos locales, así como otras dependencias, a fin de que ayuden a contactar a las personas que pueden ser elegibles para los $1,200 de ayuda bajo la Ley CARES.

La agencia también pide al público en general que promueva esta iniciativa, especialmente entre aquellas personas que tienen ingresos anuales menores de $12,000 dólares anuales por persona o $24,000 dólaresa anuales por pareja, así como las personas sin hogar.

“Por favor, considera pasar la voz”, señala la agencia.

#IRS is conducting a sweeping outreach campaign to reach everyone who may be eligible for an Economic Impact Payment but don’t normally file a tax return. Please consider helping us spread the word: https://t.co/RcbpIxeA8z #EIPbyOct15 pic.twitter.com/2t8BSdjMdB

— IRS #COVIDreliefIRS (@IRSnews) September 26, 2020