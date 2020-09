Omar García Harfuch, jefe policial de la CDMX debe comparecer por el caso Ayotzinapa, denuncia Anabel Hernández

La periodista mexicana afirma que el funcionario estuvo a cargo de la Policía Federal en el estado de Guerrero

MÉXICO – Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, estuvo involucrado en la noche de Iguala y él mismo se exculpó, de acuerdo con la periodista Anabel Hernández García.

“Todas la hipótesis concluyen en dos cosas: en el caso de los estudiantes hubo razones, motivaciones de delincuencia organizada, de crimen organizado y que la Policía Federal estuvo presente en los hechos. El señor Omar García Harfuch, amigo de Luis Cárdenas Palomino, comenzó a tener control como Policía Federal de Guerrero en 2011. Él era el enviado a hacer investigaciones sobre crimen organizado en Guerrero. Si alguien sabe cómo funciona el crimen en Guerrero, es García Harfuch”, dijo la autora de La verdadera noche de Iguala en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, conductores de “Los Periodistas”.

“En esos años operaba en la región de Guerrero una célula importante de los Beltrán Leyva. Si alguien lo sabía, era Harfuch. Era tal la influencia de Harfuch en la Policía Federal de Guerrero, que cuando acaba el sexenio de Felipe Calderón, Enrique Galindo lo nombra, desde 2013, coordinador estatal de Policía Federal en Guerrero. Es un cargo que ocupó oficialmente, documentalmente, hasta 2015. Es decir, antes y después de Ayotzinapa, él era el responsable de lo que hacía la Policía Federal en Guerrero”, explicó la periodista.

“Harfuch quiere dormir a la gente. Claudia Sheinbaum solo debe pedir el expediente de Harfuch. Se va llevar muchas sorpresas. Yo tengo el expediente. Él dice que no estaba en Iguala, que estaba en Michoacán. Quien se manda a Michoacán es el propio Harfuch. Harfuch ordenó a Harfuch ir a Michoacán”, agregó.

Desde hace años, la periodista ha señalado que funcionarios, como Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y quien tomó la Agencia de Investigación Criminal luego de la salida de Zerón, deben ser llamados ante la justicia.

“Tendría que llamarse a Omar García Harfuch, quien era en ese momento el Comisionado Estatal de la Policía Federal en Guerrero. En ese momento recibía las fichas de información que se generaban desde la base de la policía en Iguala. El señor Omar García Harfuch tendría que ser llamado a investigación por la serie de inconsistencias, por la falta de verdad de lo que él ha señalado sobre su actuación en esos días”, ha dicho la periodista Anabel Hernández.

Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se giraron órdenes de aprehensión contra militares que habrían participado en el caso Ayotzinapa.

“Se decía que si estaba involucrado el Ejército en la desaparición de los jóvenes, había que proteger al Ejército. Yo desde entonces sostenía lo contrario: que si se aclaraba que habían participado militares se tenía que decir, comprobar y castigar a los militares”, dijo el mandatario frente a padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos

“Y eso en lugar de afectar, fortalecía a las fuerzas armadas. Y eso es lo que estamos haciendo. No sólo se están dictando órdenes de aprehensión contra ministerios públicos o el señor Zerón, también contra mandos militares”, añadió. Y quiero que lo sepan: se han otorgado más órdenes de aprehensión contra militares, que se van a ejecutar. El que haya participado va a ser juzgado, indicó el mandatario desde Palacio Nacional.

“Ese es un avance: el que no exista encubrimiento. Hay, desde luego, resistencias, porque no termina de irse el viejo régimen corrupto y autoritario. Todavía están ahí enquistados. Pero no van a poder detener la voluntad de que se haga justicia. Y ese es el otro elemento favorable: no hay espacios para la impunidad y somos muy perseverantes, somos muy tercos, y hay evidencia de ello. No nos vamos a cansar”, expuso López Obrador.