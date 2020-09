Exigen resultados a AMLO; padres de los 43 de Ayotiznapa no ven nada nuevo en la investigación

Familiares de los jóvenes desaparecidos se reunieron con el mandatario y el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas, quien dio un avance de las investigaciones

MÉXICO – Para las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, el informe presentado en Palacio Nacional no es ninguna información nueva, por lo que exigen resultados más concretos.

Al salir del evento que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo del sexto año de los hechos de Iguala, Guerrero, Emiliano Navarrete, padre del normalista desaparecido José Ángel Navarrete, explicó que el informe fue un resumen de lo que ya se les había dicho.

“Para nosotros es solamente un recuento de lo que se ha informado en las reuniones de la Comisión Ayotzinapa, básicamente lo que se saca ahorita es el compromiso actual de que sigue en la misma postura el Gobierno”, dijo.

“Para notros no es nuevo, quisiéramos un poco más de resultados“, aseguró.

En el mismo sentido, María Martínez Zeferino, quien busca a su hijo Miguel Ángel Hernández Martínez, comentó que querían que ya estuvieran detenidos los responsables.

“Sabemos que participaron militares, pues ¿ cuándo les van a llegar? pues que les lleguen”, refirió.

Cero impunidad contra militares involucrados

En ese sentido, el presidente López Obrador anunció que se han librado órdenes de aprehensión en contra de militares, por su probable responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

“Cero impunidad. El que haya participado y se demuestre, va a ser juzgado”, dijo el mandatario al presentar en Palacio Nacional un informe, a 6 años de la desaparición de los normalistas.

El presidente recordó que como candidato escuchaba que la posible participación el Ejército, a través de los batallones establecidos en Iguala, era un impedimento para conocer la verdad, pero que con su Gobierno eso ha cambiado.

En el evento, al que acudieron familiares de los estudiantes, el Subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, informó que de marzo a la fecha se han liberado 70 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, desaparición forzada y tortura.

Agregó que hasta ahora se ha detenido a 34 personas, entre ellos integrantes de un grupo delictivo, policías federales y municipales y agentes del ministerio público.

“Destacan las órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal y las detenciones de Carlos Gómez Arrieta, exjefe de la Policía Federal Ministerial y de Alicia Bernal Castilla, ex ministerio pública, encargada de ‘legalizar’ la llamada verdad histórica”, dijo Encinas.

Sin embargo, esto no es suficiente para los padres de los normalistas desaparecidos en la llamada Noche de Iguala.

Los militares adscritos al 27 Batallón de Infanteria de Iguala y activos la noche del 26 de septiembre de 2014 habrían incurrido en falsedad de declaraciones, además de que se les indaga por nexos con el grupo Guerreros Unidos.

La verdad histótica ha colapsado

Encinas Rodríguez dijo que la llamada noche de Iguala, los estudiantes nunca estuvieron juntos como lo informó el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

“La ‘verdad histórica’ se ha colapsado”, manifestó Encinas Rodríguez al dar un informe de las recienets investigaciones sobre el caso Ayotzinapa

Destacó que las investigaciones recientes destaca que los 43 normalistas desaparecidos nunca estuvieron juntos, como trató de hacerlo creer Peña Nieto y puso de ejemplo el hallazgo de los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, identificado en julio pasado.

Y es que los restos de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron descubiertos en la Barranca de la Carnicería, a 800 metros del basurero de Cocula, donde presuntamente fueron incinerados los estudiantes en la noche de Iguala, de acuerdo a la “verdad histórica”, del exfiscal Jesús Murillo Karam.

Los restos hallados en la Barranca de la Carnicería fueron enviados enviados a la Universidad de Innsbruck, y se confirmó que pertenecen a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.

“Se ha partido de la premisa de que la única verdad es que no hay verdad… y encontrar esa verdad es la encomienda que tenemos que cumplir”, aseveró Encinas Rodríguez durante el informe presentado en el marco del sexto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Debo decirlo con toda claridad, y asumo aquí mi responsabilidad, que las decisiones de algunos jueces son una burla para los padres de familia y para la justicia en México; dan cuenta de la corrupción que aún permanece en el sistema judicial”, precisó el subsecretario.

“En la medida que avanzamos, enfrentamos las resistencias del viejo régimen, así como la contraofensiva de los voceros de la verdad histórica, quienes pretenden frenar los resultados, alcanzados de Ayotzinapa. No nos amedrenta ni nos va a detener”, indicó Encinas ante ante familiares de los 43, con lo que se reunió en Palacio Nacional.

“La verdad histórica se construyó en beneficio de los perpetradores. La justicia debe alcanzar a todos los involucrados. No habrá impunidad. No generaremos falsas expectativas y no construiremos otra verdad histórica. Aquí no estamos cansados y no descansaremos”, agregó.

“Aquí no estamos cansados y no nos vamos a cansar hasta encontrar a todos los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”, indicó Encinas al aludir al exprocurador Murillo Karam, quien estuvo a cargo de las investigaciones y en una conferencia de prensa dijo a los periodistas “estoy muy cansado.

