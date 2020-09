Trump insiste en que Biden tome una prueba de drogas antes de los debates

El presidente Donald Trump insistió el domingo en que su rival en las elecciones de noviembre acceda a una prueba de drogas antes de los debates presidenciales.

El mandatario asegura que Biden no tiene la capacidad natural para debatir, y que la única manera en que puede hacerlo es con narcóticos.

“Exigiré una prueba de drogas para ‘Biden dormilón’ antes del debate del martes”, escribió Trump en Twitter este domingo.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020