VIDEO: Jugador de fútbol americano colegial casi noquea a entrenador tras peculiar festejo

El fútbol americano es uno de los deportes de contacto más espectaculares que existen y ya sea en un touchdown o una gran acción defensiva, los jugadores suelen tener bruscos festejos, que a veces se pasan un poco.

Durante un tiempo fuera del tercer cuarto, el número 59 de los Army Black Knights, el equipo de la NCAA del ejército de Estados Unidos, fue a celebrar con su entrenador y le lanzó un típico choque de cabezas. El problema fue que el jugador llevaba casco y el entrenador no, por lo que casi lo noquea con el impacto.

#59 out here trying to give his coach a concussion 😭😭😭😭 pic.twitter.com/BWAfL7uuWI

— KÏŁŁÄ ČÄM (@FTBeard1) September 26, 2020