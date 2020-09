VIDEO: La tenista estrella Victoria Azarenka, abandonó la cancha de Roland Garros… ¡porque le dio frío!

La tenista bielorrusa Victoria Azarenka, décima cabeza de serie en el torneo de Roland Garros interrumpió su partido ante la montenegrina Danka Kovinic debido a las condiciones climáticas que le impidieron continuar en la competencia.

“Es ridículo jugar así”, dijo la finalista del pasado Abierto de Estados Unidos cuando ambas tenistas aguardaban bajo el frío, a unos 9 grados, que el árbitro decidiera si suspender o no el duelo, que finalmente quedó pospuesto durante más de media hora cuando solo se habían disputado tres juegos.

“I’m down to play whatever. I’m not complaining here.”

4 seconds later…

“Well I’m not sitting here because I’m going to get frozen. No, I’m not waiting here because I’m cold. I live in Florida, I’m used to hot weather.”

How precious & embarrassing from Azarenka #FrenchOpen pic.twitter.com/ECPzspW1Kq

— Greg Oakford (@GregOakford) September 27, 2020