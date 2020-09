El auto en el que Elsa Pataky ha sido vista haciendo el súper 

La española y su esposo no suelen ser vistos en autos ostentosos

El matrimonio de Elsa Pataky y Chris Hemsworth es uno de los más sólidos de Hollywood. La pareja tiene tres hijos y pese a tener carreras bastante exitosas, prefieren la comodidad en lugar de comprar costosos autos.

Cuando no está trabajando en el set, normalmente se puede ver a Pataky saliendo con su esposo Chris Hemsworth y sus hijos. Y a veces se ve a la actriz española conduciendo una SUV Acura MDX.

Hoy en Hollywood, se sabe que la actriz Elsa Pataky tiene una de las carreras más duraderas. Hasta ahora, Pataky ha protagonizado varias películas de éxito, incluida la franquicia ‘Fast & Furious’, así como películas como “All Things to All Men”, “Where the Road Meets the Sun”, “Give ’em Hell Malone”, “The Wine of Summer”, “12 Strong” y más.

Por otro lado, Hemsworth a veces conduce un Toyota Hilux y algunas camionetas para llevar a sus hijos a todos lados.