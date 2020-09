Referí le arrebata la oportunidad de ganar el campeonato de la WWE a mexicanos Andrade y Ángel Garza

Los mexicanos Andrade y Ángel Garza estuvieron muy cerca de obtener el cetro de parejas de la WWE, pero un error garrafal del referí le dio la victoria a sus rivales.

La dupla azteca ofrecio una gran batalla a The Street Profits, Angelo Dawkins y Montez Ford, los campeones defensores, pero luego de una decisión arbitral que ni los dueños del cinturón podían creer, lograron retener sus títulos.

What. A. BATTLE! 👀 😮 #WWERaw Tag Team gold is on the line at #WWEClash of Champions! @MontezFordWWE @AngeloDawkins @AndradeCienWWE @AngelGarzaWwe pic.twitter.com/CkIqldf9ZJ

El final fue controvertido debido a que Andrade recibió el conteo de espaldas planas luego de un “bombazo” en el centro del ring, pero lo polémico fue que el mexicano alcanzó a levantar los hombros antes de que la cuenta del oficial llegará a tres, por lo que, en teoría, debió romperse el conteo, pero el referí no hizo válido el claro movimiento y le dio la victoria a los estadounidenses, por lo que los mexicanos tendrán que esperar una nueva oportunidad para coronarse.

Tras la decisión, el propio Dawkins, quien le puso las espaldas planas a Andrade, quedó desconcertado durante unos segundos, ya que pensó que la cuenta había quedado en “dos”; sin embargo, cuando se percató de la victoria, celebró con su compañero como si realmente la merecieran.

Celebrate tonight, consequences tomorrow?

After a questionable call by the official, @AngeloDawkins & @MontezFordWWE are STILL on top of the #WWERaw tag team division! #WWEClash pic.twitter.com/Lvw54QoB0g

— WWE Universe (@WWEUniverse) September 28, 2020