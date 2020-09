Las 5 marcas de productos alimentarios menos saludables que podrías comprar

Algunos ingredientes pueden hasta provocar disfunciones reproductivas

La próxima vez que vayas a comprar algún producto de estas marcas, sería mejor que leas muy bien los ingredientes, pues contienen algunos que podrían ser perjudiciales para tu salud. De esta forma, podrás tomar las decisiones de nutrición y consumo que más te convengan.

1–Frito-Lay

Estas crujientes frituras pueden ser deliciosas, pero definitivamente no son muy buenas para tu salud. Entre las marcas de esta empresa están las frituras Lay’s, Cheetos, y Doritos.

Estos productos tienen colorantes artificiales y glutamato monosódico, que se relacionan con obesidad, daño hepático y disfunciones reproductivas, de acuerdo con Eat This, Not That!

2–Coca-Cola

Una lata de 12 onzas contiene una cantidad de 39 gramos de azúcar, que son casi seis cucharaditas. Estas bebidas pueden aumentar el riesgo de contraer diabetes tipo 2 en un 25%.

3–Mars

Esta empresa hace los chocolates M&M’s, Milky Way, Snickers, Twix, y Starburst, entre otros, los cuales contienen aceites hidrogenados, sabores artificiales y jarabe de maíz.

4–Nabisco

Es la fabricante de las galletas Oreo, y por adictivas que sean, debes saber que tienen sabores artificiales, aceite de palma, azúcar y fosfatos, que pueden causar enfermedad renal.

5–Hershey’s

Casi todos los chocolates de esta empresa tienen aceites hidrogenados, jarabe de maíz y sabores artificiales. Además, el jarabe para hacer leche con chocolate contiene sorbato de potasio, un conservante considerado genotóxico.

