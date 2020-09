Mauricio Ochmann disfruta la paternidad tras su separación de Aislinn Derbez

Antes de que Mauricio Ochmann fuera padre, en las fiestas y reuniones de sus amigos era más común encontrarlo jugando con los niños que platicando con los adultos.

El actor, quien siempre quiso una familia, ahora no puede imaginar su vida sin sus hijas, pues destaca que tener a Lorenza (de 16 años) y Kailani (de 2) le han enseñado a disfrutar la vida.

“Estoy muy agradecido con la vida, porque uno de mis mayores sueños siempre fue ser papá y ya lo cumplí dos veces. Sin ello, no estaría completo y seguiría siendo una misión por cumplir“, reflexiona el actor en entrevista virtual, en la que lo acompañó Kailani.

“Desde que nació Lorenza, se me quitó la prisa por muchas cosas, aprendí a disfrutar las 24 horas del día. Ser papá me afianzó y no me imagino no siéndolo. Ahora, tampoco me imagino como papá de más, estoy feliz con ellas dos, ¡pero uno nunca sabe!”