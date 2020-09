¡Se defiende! Mariana González asegura que Vicente Fernández Jr. no es su “Sugar daddy”

La influencer de 37 años se defendió de las críticas que recibe en redes sociales

El romance entre Vicente Fernández Jr. y Mariana González sigue en el ojo del huracán, y a unos días de cumplir seis meses de noviazgo, ella confesó ser víctima de múltiples señalamientos dentro de las redes sociales, en donde los usuarios aseguran el cantante le cumple todos sus caprichos y le da lujosos regalos a cambio de su compañía y juventud.

Por medio de una entrevista para TV y Novelas, la influencer de 37 años confesó que el reciente viaje que ambos disfrutaron en Cancún fue algo que ella planeó hace mucho tiempo con su familia y que el cantante decidió acompañarla de último momento, pero no fue él quien cubrió los gastos:

“Voy a ser bien sincera: mi familia y yo rentamos un yate, yo tomé la decisión de que fuera antes de que Vicente y el novio de mi hermana llegaran, porque me encanta subir todo a mis redes sociales y no quiero que la gente piense que toda la buena vida que me doy, me la da un Sugar Daddy” respondió.

Así fue como la empresaria originaria de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se defendió de las críticas.

“No es justo que le adjudiquen todos tus logros a otra persona: ¡Vicente no es mi Sugar Daddy! Este viaje ya lo tenía planeado con mi familia; mi novio quiso acompañarme, le pasé el número de la agencia (de viajes), y cuando llegó nos la pasamos superbién”, sentenció.

Aunque la relación inició hace poco tiempo, Mariana ya conoce a toda la familia de su novio, quienes aseguró se han portado muy bien con ella y la han dejado gratamente sorprendida por lo sencillos y amables que son, en especial sus futuros suegros, doña Cuquita y don Vicente Fernández.

Durante la misma entrevista, el intérprete reveló que la familia de su actual conquista se ha portado muy bien con él y son muy agradables.