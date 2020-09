Pastor consumidor de metanfetamina hizo exorcismo a un niño de 21 meses

Agentes seguían un caso de maltrato infantil

Un pastor fue arrestado por posesión de metanfetamina durante una investigación por maltrato infantil en Arkansas.

Lloyd Eddie Lasker Jr., de 48 años, fue detenido el 22 de septiembre en Mayflower, una población al norte de Little Rock. Al hombre se le acusó de posesión de drogas y de armas pese a ser un convicto. El pastor predicaba para la iglesia The House of Refuge and Deliverance Ministries.

Según News & Observer, la policía llegó a la iglesia el 18 de septiembre por una llamada al 911. Al llegar al templo se encontró a niño de 21 meses con moretones. En el lugar estaban el pastor y la madre de la criatura. El niño fue llevado a un hospital, en donde permanece en cuidados intensivos por una hemorragia en el cerebro y “desnutrición extrema”.

El pastor fue detenido cuatro días después cuando estaba en un auto cerca de una estación de gasolina junto a otro hombre. En la pesquisa se hallaron cuatro gramos de metanfetamina y una pipa.

Relacionado: Detienen a pastor en Sudáfrica tras matar a niñas a golpes durante ritual de exorcismo

Los detectives después fueron a la casa de Lasker. Allí encontraron una escopeta y munición. Al sujeto se le interrogó con respecto al maltrato del niño. El pastor dijo que intentó “exorcizar un demonio en el niño, pero que no podía explicar cómo hizo eso (los moretones)”.

Lasker después confesó que había consumido metanfetamina en la iglesia junto a otros feligreses, entre ellos la madre del niño. Los agentes también encontraron una bolsa con la sustancia ilegal en la iglesia.

Relacionado: Niño muere en presunto “exorcismo” realizado por familiares en México

Lasker debe presentarse ante un juez el próximo 13 de octubre. Su fianza es de $7,500.