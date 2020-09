Texas: Un hombre le quita la pistola a jóvenes ladrones y mata a uno de ellos; al otro lo deja herido

TEXAS – Unos ladrones jóvenes se llevaron la peor parte cuando intentaron asaltar a un hombre en un centro comercial del área de Houston.

El incidente ocurrió en la cuadra 5200 de la calle Aldine Mail Route el martes a eso del mediodía, según informó la Policía.

Oficiales reportaron que un hombre estaba subiéndose a su vehículo cuando dos jóvenes se le acercaron. Uno de los sospechosos cargaba una pistola y comenzaron a amenazarlo. Los asaltantes le exigieron a la víctima que les entregara las llaves de la camioneta.

El hombre alcanzó a agarrar al joven con la pistola y se la quitó. Al tener la pistola les disparó a los dos sospechosos.

Uno de los balazos impactó a uno de los sospechosos en el pecho y la cabeza, oficiales dijeron que este joven murió en la escena. El otro fue herido, pero corrió a un complejo de apartamentos donde fue encontrado por policías y trasladado a un hospital, su condición no ha sido revelada.

.@HCSO_D2Patrol deputies responded to the 5200 block of Aldine Mail Rte Rd. Preliminary information indicates two suspects were shot while attempting to rob an individual. Both suspects were transported to a hospital, one of them died & the other is in stable condition. #hounews pic.twitter.com/FODMSamPi1

— HCSOTexas (@HCSOTexas) September 29, 2020