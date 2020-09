Mnuchin asegura que el paquete de ayuda que incluye un cheque de estímulo y apoyo por desempleo podría ser acordado el jueves

Después de más de un mes de estancamiento, parece que en el Capitolio por fin se acerca a un nuevo paquete de ayuda económica.

El miércoles el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijo que la Casa Blanca planea dar a los líderes demócratas otra contraoferta. El Secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijo que la Casa Blanca planea dar a los líderes demócratas otra contraoferta: Aumentarán su oferta anterior de $1.3 billones de dólares a $1.5 billones de dólares e incluirían disposiciones que permitirían que el paquete se elevará a $2 billones de dólares si la pandemia persiste más allá de cierto punto.

Mnuchin dijo que se podría hacer un nuevo trato el jueves. Pero si las conversaciones se desmoronan esta vez, es poco probable que se reinicien, agregó el sitio de Fortune.

El martes, tanto Mnuchin como Nancy Pelosi hablaron por teléfono durante casi 50 minutos y revisaron las disposiciones de la propuesta actualizada de la Ley HEROES que los demócratas habían revelado el lunes por la noche aunque no llegaron a ningún acuerdo, según informó Drew Hammill, del equipo de Pelosi en un Tweet.

Speaker Pelosi and Secretary Mnuchin spoke this morning by phone at 9:30 a.m. for approximately 50 minutes. The two went over the provisions of the updated Heroes Act and agreed to speak again tomorrow.

— Drew Hammill (@Drew_Hammill) September 29, 2020