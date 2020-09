Coronavirus: El gráfico que muestra los 10 países del mundo que encabezan el ranking de fallecimientos per cápita

Seis naciones latinoamericanas están en la lista de los 10 países que registraron más muertes por 100,000 habitantes a causa del coronavirus

La pandemia de covid-19 ya se cobró más de un millón de vidas. Exactamente 1,008,842, según datos del 30 de septiembre de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos.

Vista la tendencia, la cifra crecerá considerablemente en esta jornada, pero aún así no reflejará el costo humano real del nuevo coronavirus, ya que no incluye muertes por covid-19 que no fueron registradas oficialmente como tales, subrayan los expertos.

Hay muchas formas de analizar los datos que actualiza constantemente el Centro de Recursos sobre Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins.

Una de ellas es destacar la lista de los 10 países con más muertes por covid-19 cada 100,000 habitantes (muertes per cápita), en la que figuran seis países de América Latina: Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México, como puede verse en el gráfico arriba.

Esta lista no refleja sin embargo qué países registraron más muertes en total por covid-19.

Getty Images En México se registraron más de 77,000 muertes por el nuevo coronavirus, según datos de la Universidad John Hopkins.

Si consideramos las muertes registradas en cada país debido al nuevo coronavirus la lista es muy diferente, con Estados Unidos a la cabeza (206,005), seguido de Brasil (142,921), India (97,497), México (77,163), Reino Unido (42,162), Italia (35,875), Perú (32,396), Francia (31,908), España (31,614) e Irán (26,169).

Si analizamos en cambio el número de casos, no de muertes, la lista cambia y en el ranking de los 10 países principales pasan a figurar ahora también Colombia y Argentina.

El número total de casos a nivel global al 30 de septiembre es según la Universidad John Hopkins 33,692,221.

Y los 10 países con más casos registrados son Estados Unidos (7,191,349), India (6,225,763), Brasil (4,777,522), Rusia (1,170,799), Colombia (824,042), Perú (811,768), España (758,172), México (738,163), Argentina (736,609) y Sudáfrica (672,572).

Puedes ver más datos en BBC Mundo y en el sitio del Centro de Recursos sobre el Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins.