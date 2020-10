Sube el número de muertos en los incendios del norte de California

Una cuarta muerte ha sido atribuida a un incendio forestal en el condado de Shasta, California, que destruyó más de 140 hogares, negocios y otras estructuras y ha quemado más de 81 millas cuadradas de tierra, con un 7% de contención, desde que comenzó el pasado fin de semana.

Se desconoce la causa del incendio Zogg.

New wildfires have exploded in Northern California over the weekend. This historic wildfire season isn't close to being over. I’ll say it again: evacuate immediately if you’re ordered to do so. Listen to the local officials. pic.twitter.com/OcGDqb3sTm

