A Ana Brenda Contreras le da pánico la posibilidad de que Trump se pueda reelegir

"Desde que él entro, me cuido de hablar español hasta en el supermercado"

El pasado martes se celebró el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden previo a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y aunque afirma que ninguno de los candidatos la dejó contenta con su discurso, Ana Brenda Contreras confiesa que le da pavor pensar en la reelección del actual mandatario.

A través de sus Instagram Stories, la actriz señaló que tiene pánico sólo de pensar que el magnate podría volver a ser la cabeza del país norteamericano, especialmente luego de los comentarios que ha hecho desde su campaña pasada en contra de toda la gente que pertenece a la comunidad latina y a los insultos hacia todos sus paisanos.

“No he podido dormir nada, qué triste lo que pasó en el debate. Soy una mujer latina que viaja, trabaja y ha vivido sola en varias ciudades de Estados Unidos y no fue hasta que entró Trump que me cuido de hablar español hasta en el supermercado. Me da miedo andar sola, me da miedo que me pare la policía en vez de que me den un ticket por estacionarme mal en algún lugar. El debate me dio ansiedad e inseguridad y creo que desafortunadamente no soy la única que lo siente”, señaló Ana Brenda.

El debate ha sido catalogado por expertos como el peor de todos los tiempos, pues a pesar de que existían temas pactados desde un principio, tanto Trump como Biden se dedicaron a insultarse mutuamente y nunca lograron concretar puntos de vista acerca de lo que el moderador les preguntaba en cada uno de los bloques.

Sigue leyendo